營建署：300億租金補貼31.6萬戶申請 六都占83%

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（中央社記者陳俊華台北31日電）行政院7月推出300億擴大租金補貼專案，今天下午5時截止受理。據營建署統計，截至30日止，共有31.6萬餘戶完成申請，其中六都申請戶數約占83%，又以新北市的6萬餘戶位居第一。

內政部營建署透過新聞稿指出，行政院今年7月推動300億元中央擴大租金補貼專案，受理申請時間到今天下午5時；據營建署統計，截至30日共有31.6萬餘戶完成申請。

營建署表示，10月3日起，已依審查進度陸續撥款，完成審查案件數達26.6萬餘戶，審查率約84%，扣除需補件、撤銷及尚未審查完畢案件，合格率約達91%。申請戶數中，租賃地點位在六都者約占83%，以新北市6萬餘戶為第一、台中市5萬餘戶第二、桃園市4萬餘戶第三。

營建署說，因租金補貼專案針對初入社會單身青年、新婚家庭、育兒家庭、經濟或社會弱勢家庭等族群分別加碼1.2倍到1.8倍以上。首次申請的民眾中，以初入社會單身青年為多數，約有8.6萬戶，其次為社會弱勢家庭3.9萬戶，第三為育有未成年子女家庭3.7萬戶。

營建署表示，7、8月申請租金補貼通過者，已分別在10月3、11、12、21與31日，分5梯次核撥補貼經費，合格戶也會收到已匯款的提醒簡訊；租金補貼將從10月按月撥款到明年9月，原則上會在每月3日撥款。

營建署指出，因每件申請案件狀況不同，如無需要進行補件者，原則上都會儘速核定，部分7月到8月申請案件尚未審查完畢者，已加速趕辦中，如審查合格，將會在11月一次核撥10月及11月的款項。

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營建署表示，9月、10月申請者，將儘速接續審查，如審查通過，將追溯自11月起核撥；因案件審查是依申請先後順序辦理，10月底前已優先審查7、8月申請案件，9、10月申請民眾將自11月開始接續審查，有無通過都會以紙本公文通知。

營建署說，為使撥款工作順利進行，民眾可提前檢視租約期限，可在到期前1個月先行將新租約補正予審查人員確認；也可自身檢視撥款帳戶是否為警示帳戶、結清帳戶，如有這些情形，請切結指定他人帳戶，以便如期領款。（編輯：趙蔚蘭）1111031