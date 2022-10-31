營建署落實居住正義 直接興建社宅已逾6.2萬戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北31日電）營建署今天說，截至9月底，政府直接興建社宅已逾6萬2000戶、包租代管累計媒合逾4.9萬戶，今年申請租金補貼戶數，相較去年更已加倍成長，展現政府落實居住正義的決心。

媒體報導指蔡政府對社宅興建不積極，營建署晚間發布新聞稿指出，政府積極推動3大居住協助工具照顧民眾，落實8年20萬戶社宅目標；直接興建社宅9月底已逾6萬2000戶，正按社宅推動進度，持續穩健成長，將在民國113年達成12萬戶目標。

營建署指出，行政院109年9月28日核定「社會住宅興辦計畫」第一次修正，台北市目標值為3萬4000戶、新北市為4萬戶、桃園市為1萬2000戶、台中市為1萬2000戶、台南市4000戶及高雄市6000戶。

其中，台北市、新北市從109年起放緩興辦社宅腳步，行政院111年4月7日核定「社會住宅興辦計畫」第2次修正，台北市目標值調降為2萬6000戶、新北市為3萬3000戶、桃園市則調升為1萬5000戶、台中市1萬4000戶、台南市為7000戶、高雄市為1萬2000戶，台南市及高雄市調升幅度最大。

營建署說，因地方興建量能不足，中央協調各部會盤點並篩選出適宜興辦社宅的土地，由國家住都中心為推動主力，將興建約6.9萬戶社會住宅；工程經費採融資方式先行取得工程款所需資金，後續再藉由中央補助收入及租金收入回收工程款。

營建署說，包租代管社宅截至9月底，累計媒合4萬9591戶，且每季穩定成功媒合5000戶以上，未來將透過多元行銷方式持續宣導。

營建署說，行政院7月開辦300億擴大租金補貼專案，申請戶數已突破31萬6000戶，租金補貼戶數已加倍成長；部分房東對房客申請租金補貼有疑慮，明年綜合所得稅結算申報期間，公益出租人可望再創新高，可免除房東疑慮，鼓勵房東房客共享雙贏。（編輯：林克倫）1111031