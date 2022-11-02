周春米競總掛動漫看板 「迷路小瑪」挺18歲公民權

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18歲公民權修憲複決26日將與九合一選舉同日舉行，民進黨屏東縣長參選人周春米獲授權運用「迷路小瑪」，做成挺18歲公民權看板，2日掛上競選總部，吸引民眾拍照。（周春米競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月2日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）18歲公民權修憲複決26日將與九合一選舉同日舉行，民進黨屏東縣長參選人周春米獲授權運用「迷路小瑪」做成挺18歲公民權看板，掛在競選總部十分吸睛，吸引民眾停下拍照。

「迷路小瑪」為屏東「萬金聖誕季」活動的虛擬代言人，成功吸引眾多人潮前往，其中不乏動漫迷，臉書（facebook）粉絲專頁迄今仍持續運作。

周春米競選總部今天發布新聞稿指出，年輕人的聲音在政策制定的過程應該被聽到，18歲公民權的修憲複決合併26日選舉一併投票，為呼籲投下同意票，特別取得迷路小瑪授權，以年輕人喜愛的動漫，突顯議題，用年輕人的力量說服家人投同意票。

周春米表示，畫面中迷路小瑪手握彩筆，期待在自己的人生畫布繪出繽紛顏色，期待讓年輕人喜愛的迷路小瑪喚起大家對議題的重視，以免讓大選攻防稀釋18歲公民權議題的重要性。

周春米競選總部提及，接下來還會推出周邊文創品，將18歲公民權議題與動漫、文創結合，在煙硝味濃厚的選戰中，格外清新。（編輯：郭諭儒）1111102