王育敏批翁章梁托育政策 縣府：已規劃多所公托

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國民黨嘉義縣長參選人王育敏（左3）4日在記者會中指出，嘉義縣的公辦民營托嬰中心及準公共化托嬰中心數量皆掛零，是全國最低，並批縣長翁章梁極度漠視少子化議題。中央社記者蔡智明攝 111年11月4日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天表示，新北市托育機構有306所，嘉義縣只有5所，顯示縣長翁章梁極度漠視少子化議題。縣府回應，已規劃建構12所托嬰中心或公托家園，提升送托率。

王育敏上午與國民黨水上鄉長參選人陳德榮在水上柳林國小旁召開記者會，指嘉義縣的公辦民營托嬰中心及準公共化托嬰中心數量皆掛零，是全國最低。

王育敏說，各縣市皆面臨少子女化嚴峻狀況，新北市托育機構已增加到306所，反觀嘉義縣只有5所，顯示翁章梁極度漠視少子化議題；嘉義縣2歲以下幼兒人數約5000多人，托育量顯然不足。

除了2歲以下的幼兒托育問題，王育敏提到嘉義縣有123所國小，但僅有7所國小提供課後照顧服務，可照顧的學生人數254人；此外，嘉義縣到今年才落成第一座適合各年齡階段的兒童共融式遊戲場，大部分公園都缺乏小小孩適合的遊具。

嘉義縣政府回應指出，衡量各產業園區及人口密集區域的需求，除了現有的公共托育家園外，將在10鄉鎮市規劃建構12所托嬰中心或公托家園，輔以全縣簽訂托育準公共化服務契約保母，預計民國114年家外可送托率將達到18%至21%。

縣府說，嘉義縣有需求課後照顧並且已參加的學生高達94%，111學年度課後照顧有針對身障、低收、原住民的融合班9班，對於特殊學生的身心障礙班課後照顧9班，還有15校設有夜光天使班。

另外，縣府指出，嘉義縣目前有設置兒童遊具的公園有23處，其中民雄鄉就有6處，福樂公園、福樂左岸公園和北勢子公園都位在民雄工業區周邊，已發包的民雄珠串水綠廊道工程，也將在北斗水岸公園設置兒童遊戲空間。（編輯：唐聲揚）1111104