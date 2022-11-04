侯友宜高雄助選掃街拜票 讚柯志恩正向力量

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右）4日合體新北市長侯友宜（前中）到高雄市三民區傳統市場掃街拜票，與民眾近距離互動交流，力拚支持認同。中央社記者董俊志攝 111年11月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）新北市長侯友宜今天到高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩助選，在三民區掃街拜票。侯友宜說，柯志恩在文化、教育、年輕人就業和創業，都滿有正向力量，希望讓南北「作夥逗陣行」。

侯友宜傍晚趕到高雄市三民區天天新黃昏市場與柯志恩和國民黨高雄市議員參選人會合，在市場逐攤展開拜票，再從市場旁登上車隊，沿街拜票，最後一行人再一起到新庄仔天公廟參香祈福。侯友宜抵達現場前，已有當地里長、民眾在場等待迎接，場面熱絡。

侯友宜會前接受媒體聯訪說，柯志恩在文化、教育、年輕人的就業和創業，都滿有正向力量，來支持她，就是希望高雄好、新北好，團結在一起，大家好好做事情，讓南北「作夥逗陣行」，讓台灣這片土地大家能拚好生活。

媒體詢問柯志恩，為什麼選在三民區與侯友宜合體拜票。柯志恩說，常說「三民贏，高雄就贏」，三民區對所有議員來說都相當關鍵，因此也為議員參選人加持，透過侯友宜的群眾魅力，增加更多底氣。

現場媒體指出，民進黨高雄市議員參選人李雅慧、黃文益、黃雍琇等人近日接連召開記者會指出，柯志恩任立委期間曾主張讓私校學費自主，擔任淡江大學學務長期間，學校宿舍費飆漲24%，漲幅為當年全國之最，引發家長和學生反彈，詢問侯友宜看法。

侯友宜說，以自己對柯志恩的了解，她在當老師的時候愛學生、疼惜學生，有清楚目標方向和願景，值得尊敬、更值得信賴，相信柯志恩能給年輕人帶來機會和希望，把高雄變成健康、快樂、有希望的未來城市

柯志恩競選辦公室則表示，這些內容是刻意去脈絡化曲解柯志恩發言，柯志恩任立委時強調的是維護學生受教品質，並曾訴求高教公共化，反對齊頭式平等的教育補助；宿舍費調漲則是公私立大學教育資源落差問題，且當時還有台北大學及台北科技大學等校調整，最終也獲得學生代表同意。（編輯：謝雅竹）1111104

新北市長侯友宜（前右）4日南下高雄，合體國民黨籍高雄市長參選人柯志恩（前右2）拚選情，兩人一起走訪三民區天天新黃昏市場，向攤商、民眾尋求支持。中央社記者董俊志攝 111年11月4日

國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左3）4日傍晚與南下助選的新北市長侯友宜（前右）一起到三民區天天新黃昏市場掃街拜票，侯友宜高舉3號手勢，籲請民眾力挺柯志恩。中央社記者董俊志攝 111年11月4日

新北市長侯友宜（左2）4日南下高雄，與國民黨籍高雄市長參選人柯志恩（左3）合體拜票，在三民區天天新黃昏市場與攤商開心合影，眾人一起比出柯志恩號次3號手勢。中央社記者董俊志攝 111年11月4日

新北市長侯友宜（前左3）4日南下高雄，與國民黨高雄市長參選人柯志恩（前左2）合體到傳統市場拜票拚選情，兩人並一同接受媒體聯訪。中央社記者董俊志攝 111年11月4日