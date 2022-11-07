故宮文物破損案 監察院：已有監委申請調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北7日電）故宮3文物破損引起外界關注。國民黨立委陳以信今天說，國寶保護的SOP可能出錯，恐與故宮的結構性問題有關；監察院秘書長朱富美說，這案子已經有3位監委，在11月3日申請自動調查。

立法院司法及法制委員會今天邀朱富美列席說明立法計畫，並備詢。

朱富美口頭報告時指出，截至今年10月，監察院收受人民陳情案件書狀1萬1568件，需進一步查處案件1347件；核派調查案件198案、提出調查報告236案、成立彈劾案22案、糾正案79案、函請各機關改善案203案。

國立故宮博物院的「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆 青花花卉盤」因破損受外界關注。經故宮政風室調查，「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」破損查無人員疏失；「青花花卉盤」則為人員操作疏失，故宮3日宣布，將懲處2名職員，其中1人記1大過，另1人記2支申誡。

陳以信質詢時指出，故宮竟在2年內打破3件國寶，行政調查延宕，人員約談在半年後才進行，質疑故宮國寶保護的SOP可能出錯，與近年結構調整、使用非專業人力有關，傳出擬將故宮降為行政院三級單位，等同一般部會所管的博物館，恐有結構上問題。

朱富美答詢時說，這個案子有3位監委在11月3日已經申請自動調查，至於是否要發布新聞，這是監委裁量權，外界不一定會得知，但已經分案調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，國民黨立委林思銘、曾銘宗關注桃園詐騙集團涉非法拘禁案。林思銘說，之前大家認為柬埔寨是低度開發國家，才會有法外之境讓詐騙集團為所欲為，沒想到台灣也發生這種事，還被媒體稱作「台版柬埔寨事件」，這種對人權重大迫害的事件，監察院一定要發揮功能。

朱富美說，柬埔寨案已有監委調查中，剛發生的這部分，會併入之前的海外柬埔寨案一起調查；人權會對於一切形式的歧視、酷刑、侵害人權案都很關注，會轉達給人權會。（編輯：翟思嘉）1111107