蔡適應成立體育後援會推運動卡 賴清德力挺

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（中）13日在崇右影藝科技大學體育館舉辦體育後援會成立活動，副總統賴清德（左2）到場力挺，並贈送球棒給蔡適應，寫上「接棒基隆，強棒出擊」。中央社記者王朝鈺攝 111年11月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天成立體育後援會，副總統賴清德到場力挺，提到蔡適應當選後把他算成「基隆隊」一分子，蔡適應則推出運動卡政見，要讓基隆成為熱愛運動城市。

蔡適應上午在崇右影藝科技大學體育館舉辦體育後援會成立活動，賴清德、基隆市長林右昌及多名黨籍市議員參選人到場相挺，賴清德並贈送球棒給蔡適應，寫上「接棒基隆，強棒出擊」。

賴清德致詞表示，蔡適應接受的訓練和做的準備，不只是在林右昌建立的基礎上繼續推動，還有未來願景、政策和藍圖要推動，這就是基隆市最需要的。

賴清德表示，他擔任行政院長時就很支持林右昌、蔡適應，蔡適應當選基隆市長後也會全力支持。林右昌當市長時他曾說「把清德當作基隆隊一分子」，蔡適應當選他也算「基隆隊」一分子，大家一起打拚，請大家為蔡適應催票、固票並集中選票全力支持。

蔡適應說，希望未來職業籃球隊能把基隆作為主場，職籃除六都外，基隆是最有機會成為主場的城市，因為有很多市民熱愛籃球，且有許多球員都是基隆人。

蔡適應說，過去幾年他和林右昌推動校園球場改建，讓大家不用煩惱下雨，基隆市立體育館正在整建中，中央和地方合作，從前瞻基礎建設計畫經費支持基隆，才有機會推動場館的整建。

蔡適應表示，未來他要推動發行「基隆運動卡」，每個月提供市民固定點數，鼓勵市民到健身房等，可用點數抵扣門票、入場券，大家都走出來，讓基隆成為熱愛體育的城市。

林右昌表示，最近有人在「打針」講林右昌是林右昌，蔡適應是蔡適應，這是錯的，基隆今天能有進步和改變，是市長和立委合作，現在大家看到的改變和即將推動的建設，蔡適應都有參與，蔡適應是最瞭解市政，且可以無縫接棒，繼續推動基隆進步和改變的最佳人選。（編輯：方沛清）1111113