網傳2020總統大選集體偷票 中選會：勿聽信錯誤訊息

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（中央社記者陳俊華台北16日電）中選會今天說，109年總統選舉已結束，仍有人在網路上惡意散播影片，誣指中選會「集體偷票無法無天」、「紙箱內有夾層藏票」；這是錯誤訊息，請勿聽信更不可散布。

中選會透過新聞稿表示，選舉是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教人員為主兼辦選務，且全國各地的選務人員都奉公守法、依法辦理選務外，選務的辦理，更有完整的監票程序，如投開票所內負責監票的監察員是依法推派，監察員參與整個監票作業。

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中選會說，各投開票所在投票前，會展示空票匭，開票時也允許公眾錄影，更有監察員在場監察。因此，投開票過程都是公開透明，且電腦計票的統計結果，也都與全國各地投開票所的開票結果相符，不可能有所謂作票情事，請民眾勿再聽信及散布這類謠言。

中選會表示，每逢選舉期間，有心人士惡意捏造及轉傳這類假訊息，遇不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法。（編輯：謝佳珍）1111116