綠營稱搞爛基隆劊子手 馬英九：選情急語無倫次

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前總統馬英九（中）17日為國民黨基隆市長候選人謝國樑（右）站台，受訪時表示，自己對基隆一向非常關心也非常幫助，民進黨因選情告急，才講出完全不符事實的話。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月17日

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）對於民進黨稱是搞爛基隆劊子手，前總統馬英九今天來到基隆市為謝國樑站台時表示，他對基隆一向非常關心也非常幫助，實在看不出民進黨做了什麼，選情非常急就開始語無倫次。

基隆市長林右昌上午表示，國民黨基隆市長候選人謝國樑今天邀請馬英九等大咖來基隆輔選，剛好讓基隆人看到過去基隆被搞爛、搞壞；民進黨基隆市長候選人蔡適應說，馬英九來基隆，是要提醒市民，過去基隆市被搞爛的狀況，馬英九就是劊子手之一嗎。

對此，馬英九下午陪同謝國樑車隊掃街，出發前接受媒體聯訪說，民進黨因為選情比較告急，才講完全不符事實的話，他在台北市長到總統任內與基隆有很多合作，軍港西遷是由包括謝國樑等人向他和前行政院長江宜樺建議，他非常支持這項計畫。

謝國樑說，台鐵捷運化、軍港西遷等都是馬英九任內對基隆的貢獻和重要政績，他都是快樂、正向，而對手就是緊張，也要檢討中央和地方雙重執政，為何選舉會選的這麼辛苦，剩下的時間，他都會正向、快樂向選民爭取選票，「他們就繼續他們的攻擊，越攻擊就表示他們越緊張、越落後」。（編輯：張銘坤）1111117