台中縣市合併後未有市長連任 盧秀燕盼打破魔咒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

力拚連任的台中市長盧秀燕（中）18日晚間在豐原區的葫蘆墩夜市舉行「山城挺燕，守護台中」造勢晚會，她提到，台中在縣市合併後還沒有市長連任，呼籲民眾一起打破魔咒、創造奇蹟，讓認真的人可以連任市長。中央社記者趙麗妍攝 111年11月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中18日電）選戰倒數，爭取連任的台中市長盧秀燕今天在豐原舉辦「山城挺燕，守護台中」造勢晚會。她表示，台中自縣市合併後，還沒有市長連任成功，呼籲市民一起打破魔咒，創造奇蹟。

盧秀燕今天晚間在豐原區的葫蘆墩夜市舉行「山城挺燕，守護台中」造勢晚會，國民黨主席朱立倫、立委江啟臣、楊瓊瓔、前台中縣長廖了以出席。

盧秀燕表示，4年來，她把市民當作家人，有許多人叫她「媽媽市長」，讓她感到無比驕傲、溫暖。選前的黃金之夜在山線舉辦，因為山線是台中的發展線，因此她用很多心血在山線建設上。

她舉例山城各區多項建設，有復工的東豐快速道路、完工的豐原轉運中心，台中國際花毯節重回新社，潭子區的國民暨兒童運動中心，神岡國中升格為神岡高工，大雅蓋了上楓圖書館，后里花博園區取得用地成為后里花園。

不只硬體設備，盧秀燕也細數多項政策，除恢復老人健保，調整生育補助津貼等。「我就像媽媽一樣守護台中」，她說，減輕大家負擔，增加福利，讓地方建設大發展。因此，多家媒體評比，台中獲得生活品質最好、最宜居、教育文化投資最多的城市。

盧秀燕提到，台中在縣市合併後，沒有市長連任，她舉例六都多名市長都有連任，呼籲民眾一起打破魔咒、創造奇蹟，讓認真的人可以連任市長。

她也說，今年選情冷、選風差，大家如果不關心政治，不出來投票，有可能沒辦法選賢與能，一直打負面選戰的人，可能僥倖當選，對城市的發展影響很大，呼籲大家站出來投票，挺台中、護台灣。

朱立倫則肯定盧秀燕是最善良、實在做事情，為台中打拚的媽媽市長，她的表現讓大家感到驕傲，選舉不該用奧步，呼籲大家用選票展現民主。（編輯：謝雅竹）1111118