網路公報誤刊緩刑候選人不具資格 宜縣選委會更正

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）宜蘭縣選舉委員會今天表示，三星鄉宋姓民代候選人剛獲緩刑，但日前網路版選舉公報卻誤刊他不具資格，縣選委會已緊急更正。

宜蘭縣選舉委員會晚間發布新聞稿表示，抽中5號的宋姓候選人在登記時因涉毀損案件，經宜蘭地方法院判處有期徒刑6月，上訴高等法院審理；因當時判決尚未確定，未適用公職人員選舉罷免法中不得登記為候選人規定的條件，後經縣選委會委員會議通過准予登記，並請三星鄉公所通知宋姓候選人參加10月21日舉行的號次抽籤。

縣選委會指出，10月21日台灣高等法院來函，預告上訴案將於11月17日宣判，縣選委會也函轉通知鄉公所。

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縣選委會表示，因應中央選舉委員會要求，網路版選舉公報需先公告，縣選委會承辦員一時不察，在公報上公告第5號候選人資格不符、不予公告為候選人等資訊。不過，17日高等法院宣判宋姓候選人緩刑2年，按公職人員選舉罷免法規定，候選人資格並無問題。

縣選委會指出，有關網頁上誤刊載宋姓候選人資格不符的選舉公報已更正；對於宋姓候選人報警，縣選委會將配合司法機關調查。（編輯：唐聲揚）1111118