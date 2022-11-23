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不公布不提告疫苗掮客 薛瑞元：未達未遂犯要件

2022/11/23 10:40（11/23 11:05 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北23日電）衛福部長薛瑞元至今未透露疫苗掮客真實身分，引發各界熱議，他今天解釋，不公布掮客名單、未將掮客交由檢調處理，主要是對方非未遂犯，因為中央在可能的掮客動手前已擋下。

對於薛瑞元不公布、不提告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗掮客，前立委沈富雄昨天表示，薛瑞元的講法很糟糕，因為帶了宗教、工商2大團體，講不出所以然，沒辦法有答案，就是捅了一個非常大型的馬蜂窩。

薛瑞元今天上午出席立法院衛環委員會，針對「少子女化危機下，現行業管政策作為總檢討（含兒少自殺防治），及如何建構橫跨醫衛與社政專責單位，藉以發揮跨部會施政整合、規劃與執行等效益」進行專題報告，並備質詢，薛瑞元會前接受媒體聯訪時被問及此事。

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薛瑞元說，他當天解釋的部分內容被扭曲，這樣的行為就是選舉製造仇恨值的濃縮版。而不公布掮客名單、未將掮客交由檢調處理，是因這些可能的掮客行為在動手前就被擋住，所以尚未達著手執行階段，不構成未遂犯要件。行政機關越早擋住詐騙行為，對人民越有保障。

至於日前無黨籍台北市長候選人黃珊珊要求公布掮客名單，薛瑞元回應「太幼稚了，不想回答」，黃珊珊昨天則說，全台灣人都沒有薛瑞元幼稚。對此，薛瑞元不願意多著墨，只說當天所說的幼稚，也沒說黃珊珊，這種對話方式彷彿小孩子鬥嘴，不用回答。（編輯：張芷瑄）1111123

#薛瑞元
#黃珊珊
#沈富雄
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