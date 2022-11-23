謝國樑：林右昌8年政績還有進步空間 盼成接棒者

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選前黃金72小時，國民黨主席朱立倫（前右）23日第4度前往基隆，為同黨基隆市長候選人謝國樑（前左）以車隊掃街助選，全力催票。（謝國樑競選總部提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年11月23日

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（中央社記者沈如峰基隆23日電）國民黨基隆市長候選人謝國樑今天肯定基隆市長林右昌過去8年政績，但還有進步空間，他期待成為接棒者，並向市府團隊喊話，安心在工作崗位上繼續努力工作。

謝國樑今天在國民黨主席朱立倫陪同下，在基隆市區車隊掃街拜票。

朱立倫受訪時表示，謝國樑一步一腳印，非常認真努力，雖現在選情穩定，但民進黨在最後階段會使出奧步，比如透過布條、黑函或謠言等，呼籲選民看清楚，不要受影響，也呼籲檢調單位要隨時調查、釐清。因為在選舉最關鍵的時刻，希望是公平、公正的選舉。

他說，目前藍營全台團結所有支持者用最大努力，在最後3天爭取勝選，呼籲支持者集中選票支持國民黨優秀候選人，基隆就是謝國樑，相信最後會團結勝選。

謝國樑昨天在政見發表會中，向基隆市政府團隊喊話，市府將邁入新時代，他有信心會當選，要留住、延攬更多優秀的市府團隊跟大家一起努力，做更多工作。

謝國樑今天進一步表示，林右昌過去8年任內的確有政績，可是不代表沒有進步空間，有很多事都要繼續努力，他期待成為那位接棒者，跟林右昌過去的政績，或是未來的工作要攜手合作。

謝國樑表示，希望創造和諧環境，多說好話，讓不論是現在的團隊，或是所有市政府公務人員都能夠安心、放心繼續在工作崗位努力，這是他昨天肯定所有公務人員、市府團隊最主要的目的。（編輯：李錫璋）1111123