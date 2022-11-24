洋香瓜災損救助 陳吉仲：照顧農民兼顧專業來辦理

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（中央社記者王承中台北24日電）台南洋香瓜病害嚴重，農委會主委陳吉仲今天表示，此次受影響的區域不限於一區或個別農民，本就可依照相關規定辦理救助，相關專家也會提供建議，會以照顧農民角度並兼顧專業、程序來辦理。

台南洋香瓜近期病害嚴重，陳吉仲日前南下現勘後指出，若損害面積超過20%，將啟動現金救助，並鼓勵農民加入農業保險。但日前農改場專家到現場會勘，認定是田地管理問題，不符合取得現金救助的條件。

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立法院經濟委員會今天審查「植物醫師法草案」，邀陳吉仲列席。陳吉仲在會受接受媒體訪問時表示，有關洋香瓜的病害，他已經現勘好幾次，此次受影響的區域不只限於一區或個別農民，本就可依照相關規定辦理相關救助，相關專家也會提供建議，會以照顧農民角度並兼顧專業來辦理。

媒體詢問是否會依照農改場提供的專業建議？陳吉仲表示，這有一定的程序，不是只有農改場，還有農糧署及地方政府，這都會長期來做。今年針對熱障礙影響的水果，相關的救助都會依照規定來辦理。（編輯：翟思嘉）1111124