台灣11月人口總數2323萬3593人 連續5個月正成長

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（中央社記者賴于榛台北9日電）根據內政部最新統計，截至11月，台灣人口總數2323萬3593人，自然增加為負5371人、社會增加2萬6908人，整體較10月增2萬6908人人，已是連續5個月人口正成長；另外結婚對數達1萬5007對，是今年次高。

內政部今天公布民國111年11月戶口統計資料，截至今年11月底，人口總數為2323萬3593人，與去年同期相比減少16萬1194人，但比10月人口增加2萬1537人。

據內政部統計，11月新生兒出生數1萬2348人，折合年粗出生率為千分之6.47，較去年同期減少1709人，但相比10月增加106人；11月人口死亡數1萬7719人，折合年粗死亡率為千分之9.28，相比去年同期增加2159人，也比10月增加620人。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，11月遷入人口數8萬9678人，較去年同期增加1萬5233人，也較10月增加1萬4107人；遷出人口數6萬2770人，較去年同月減少2萬9264人，但比10月增加5979人，淨遷入人口數為2萬6908人。

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出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣11月人口自然增加為負5371人；如果以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，11月為2萬6908人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加2萬6908人。

至於11月結婚對數共有1萬5007對，對數是今年次高，其中不同性別1萬4713對，相同性別294對，折合年粗結婚率為千分之7.86；11月離婚對數4233對，不同性別4180對，相同性別53對，折合年粗離婚率為千分之2.22。（編輯：翟思嘉）1111209