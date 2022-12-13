新竹市不辦跨年晚會 高虹安：前市府未編預算

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立法院院會13日行使公平交易委員會委員人事同意權投票，被提名人包含辛志中、顏雅倫及李師榮3人，民眾黨立委高虹安（圖）在投票截止前領取選票投票。中央社記者徐肇昌攝 111年12月13日

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（中央社記者郭建伸台北13日電）新竹市長當選人高虹安預計25日走馬上任，近日陸續處理交接事宜並拜會在地議員。高虹安今天受訪表示，她研究過前市府編列的活動預算，確實今年底新竹市府沒有跨年活動，可能要讓許多市民朋友失望。

立法院今天上午進行公平交易委員會同意權行使，高虹安上午趕在投票截止前30秒抵達議場，最後壓線進入議場投票，並於投完票後接受媒體訪問。

高虹安25日將就任新竹市長，媒體詢問與新竹市府交接過程是否順利。

高虹安表示，交接會以目前市府重要的活動為主，包含就職典禮、升旗典禮，並準備春節相關物資。

高虹安表示，外界關注新竹市府是否有跨年活動，但她研究過，前市府編列的活動預算，確實今年底沒有新竹市府的跨年活動，可能要讓許多市民朋友失望。

媒體詢問，民眾黨議員在新竹市議會是少數，未來新竹市府朝小野大，要如何跟議會協調預算。

高虹安表示，她最近花較多時間籌組內閣團隊，已陸續拜會連任和新科的新竹市議員，部分拜會將安排在就職市長後，並且深度討論每位新竹市議員競選時提出的政見與議題。

高虹安表示，新竹市議長許修睿曾提將以新竹市民最大福祉為優先，她也會以此跟議員溝通，盼支持好的政策並通過市府預算。（編輯：張均懋）1111213