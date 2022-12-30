第3季住宅價格指數升1.90% 建物交易量縮減

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（中央社記賴于榛台北30日電）內政部今天發布111年第3季全國住宅價格指數為126.33，因國內經濟成長及營建成本上揚，相較上季上升1.90%，但上升幅度略微趨緩；另外受通膨及消費者觀望影響，全國建物買賣登記棟數較第2季減少14.99%。

內政部今天透過新聞稿發布111年第3季全國及6都住宅價格指數。第3季全國住宅價格指數為126.33，相較上季上升1.90%，但較第2季的上升幅度2.44%略微趨緩。

內政部解析，此季因國內經濟繼續成長及營建成本上揚等因素，推升住宅價格持續上升；但受到通膨升息及消費者觀望心態等影響，全國建物買賣登記棟數為7萬3129棟，較第2季8萬6026棟季減14.99%，市場呈現量縮價穩。

6都住宅價格指數上升幅度相較第2季都呈現縮小情況，新北市上升2.01%、台北市0.83%、桃園市1.41%、台中市2.31%、台南市1.94%、高雄市2.76%。

內政部說，就整體經濟面分析，第3季國際經濟受各國抑制通膨緊縮貨幣、俄烏戰爭僵持等因素影響，全球經濟成長轉弱，而根據行政院主計總處統計，台灣第3季經濟成長率為4.01%，較上季上升1.06%，主要受惠國內製造業持續投資，鬆綁防疫使民間消費回升，彌補部分出口成長趨緩的不足。

內政部也說，另外參考國發會景氣對策信號，9月燈號由綠燈轉呈黃藍燈，顯示景氣呈現趨緩；金融面受到央行逐步升息影響，五大銀行新承作房貸利率在9月調升至1.731%，長期而言雖處相對低檔位置，仍會逐漸加重購屋者房貸負擔。

另外，內政部今天也公布111年第3季全國房貸負擔率為40.55%，較上季上升0.93%，若相比去年同季則上升3.65%，房貸負擔率首度超過40%，房價負擔能力由「略低」下降為「偏低」等級。

房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，其每月支付房貸金額占中位數家戶可支配所得的比率，比率愈大則房價負擔能力愈低。

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根據內政部數字，第3季6都房貸負擔率部分，台北市及新北市房貸負擔率為67.07%及53.66%，較上季上升0.95%及1.25%，均為房價負擔能力「過低」等級；台中市為46.96%、台南市為40.16%，較上季上升1.42%及1.90%，為房價負擔能力「偏低」等級。

台南市首度超過40%；高雄市及桃園市則分別為37.49%及33.04%，為房價負擔能力「略低」等級；此外，其他14縣市房價負擔能力屬於「可合理負擔」等級的有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市，其餘9縣市都為略低等級。（編輯：翟思嘉）1111230