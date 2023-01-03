向黨員報告 賴清德：民進黨下階段使命守護台灣

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民進黨主席補選，副總統賴清德（中）同額競選，3日晚間到桃園市蘆竹區舉辦「向黨員報告」政見發表會。中央社記者葉臻攝 112年1月3日

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（中央社記者葉臻桃園3日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天到桃園市舉辦政見發表會，他說，抗中保台和反共保台只是手段，目的是爭取和平；民進黨下個階段的使命是守護台灣，促進民主、和平和繁榮。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，晚間到桃園市蘆竹區舉辦「向黨員報告」政見發表會，前桃園市長鄭文燦、競選桃園市長失利的立委鄭運鵬也出席。

前立委邱垂貞發表意見時火力全開，他說，大家都希望賴清德能當選2024的總統，但如果是現在的狀況，只會一敗再敗，想請問中央黨部這次大選為什麼「輸到脫褲」，難道都要推給國民黨、推給疫情嗎？為什麼鄭文燦五星級市長做得要死，結果桃園輸了10幾萬票？以後還有沒有機會起來？

民進黨桃園市黨部主委張丞儀致詞時，台下一度有人高喊下台，有黨員發表意見時直批市黨部沒有功能，有黨員認為黨內提名應有明確制度如初選等。

賴清德表示，敗軍之將不可言勇，但大家要了解，候選人和輔選的人都盡力想勝選，輸了就要檢討，民進黨一定要痛下決心、虛心檢討，從失敗中得到教訓，尤其要聽取基層黨員的意見。

賴清德說，抗中保台、反共保台都只是手段，中國沒有放棄武力攻台，台灣不得不準備，但目的就是要爭取和平、穩定印太。

賴清德也說，黨內的民主、黨部的經營很重要，民進黨固然有為台灣打拚的使命，但並非人人可感受到，這次民進黨敗選，就是失去中間選票和年輕選票的支持，黨中央也有檢討。

他表示，擔任黨主席後，無論是黨務改革、部會政策或是地方黨部革新，都不會迴避，會一樣一樣改進，不重蹈覆轍。

賴清德說，失敗不能失志，也不要忘記民進黨的使命，民進黨多年來推動民主改革，下個階段的使命是守護台灣，促進台灣的民主、和平和繁榮，具體做法就是拚經濟、顧民生、強國防、保和平。

他說，民進黨過去推動民主運動、對抗獨裁的國民黨，現在是直接面對共產黨的威脅，民進黨有責任，存在的目的就是為了台灣打拚。

賴清德說，擔任黨主席後，首要任務就是團結黨內，不讓黨的力量分散，重整旗鼓做執政的後盾；接著他會擦亮民進黨清廉勤政愛鄉土、綠色執政品質保證的招牌；然後栽培年輕人，擴大和各個階層領域的人互動，重新贏得年輕人的支持；也會在黨內建立公平、公正、公開的初選或提名機制。

鄭文燦說，民進黨還是保護台灣最大的力量，遇到挫折要誠懇面對，該檢討要檢討，民進黨在桃園派系少，但黨內的競爭機制要思考，讓大家經由遊戲規則得到更大的支持。

鄭運鵬說，市長敗選他要負最大責任，他在立法院下個會期會擔任民進黨黨團幹事長，繼續為大家努力。（編輯：唐聲揚）1120103