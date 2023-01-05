112年保險人員、地政士等考試 6/3起舉行

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（中央社記者陳俊華台北5日電）考試院今天說，民國112年專技大地工程技師分階段（第一階段考試）、驗船師、引水人、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險人員考試，將在6月3日至5日舉辦。

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考試院透過新聞稿表示，112年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、引水人、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，除引水人類科考試定於112年6月3日到5日在台北考區舉行外，其餘類科考試定於112年6月3日至4日分別在台北、台中及高雄3考區同時舉行。

考試院說，這項考試設有大地工程技師第一階段考試等14類科，有關考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，都分別依照各該考試規則規定辦理，相關規定將載明於應考須知，可從考選部網站查詢、下載。（編輯：蘇志宗）1120105