新北喊暫緩國土計畫 營建署：恐影響民眾權利

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（中央社記者賴于榛台北7日電）新北市政府今天透過新聞稿說，因民眾不滿國土功能分區劃設，後續將暫緩提送審議程序。內政部營建署表示，國土功能分區劃設與民眾權益息息相關，若暫緩將影響民眾權利，建請新北市府續行辦理。

新北市指出，內政部為推動國土計畫新制，要求地方政府召開公聽會蒐集民意，以推動後續法制作業，經公聽會綜整民眾意見，多數對「土地使用管制規則容許使用情形表」草案表達不信任，憂心被劃設為國土保育地區，因此在內政部未能明確訂定管制規則前，將暫緩後續提送的審議程序。

營建署下午透過新聞稿表示，若是劃入國土保育地區的土地，將會確保民眾既有合法權利，其土地使用管制規定一定會參考彙整各界意見研訂；新北市府若有意見可適時提出，並可透過鄉村地區整體規劃，另訂土地使用管制規定，因應地方發展需求。

依照現行國土計畫法第32條及全國國土計畫規定，既有合法的土地使用權利依法應予保障。營建署解釋，國土保育地區是參考現行區域計畫土地使用分區、各目的事業法令劃設的保育或保護區域等條件，並依照國土計畫法、全國國土計畫訂定的劃設條件進行劃設，若其環境敏感屬性已有變更，建議新北市府可提出相關佐證資料，後續在審議過程檢討調整為適當分區。

營建署說，國土功能分區除國土保育地區外，尚有農業發展地區、城鄉發展地區、海洋資源地區等，其劃設與民眾權益息息相關，若暫緩審議將影響民眾權利，建請新北市府協助續行辦理相關程序。

營建署也提醒，國土計畫中央、地方的權責分工明定於國土計畫法，且營建署自民國106年逐年編列預算，補助各地方政府辦理直轄市、縣市國土計畫、國土功能分區、鄉村地區整體規劃等法定作業，並成立輔導團隊到各地方政府蒐集意見，研議適當處理方式，協助解決相關劃設議題。

營建署表示，針對未來土地使用管制內容，已透過38場次研商會議討論，資訊亦公開在營建署網站「國土計畫土地使用管制專區」，並持續彙整各界對於未來管制內容的建議。

營建署說，相關機關、民眾的意見，都將納入管制規則訂定的重要考量，並將儘速進行相關法制作業，新北市府如有提出相關問題，營建署也會全力協助辦理。（編輯：林興盟）1120107