氣候法三讀 立委：修法是起點後續協力整合更重要

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（中央社記者郭建伸台北10日電）立法院會今天三讀修正通過氣候變遷因應法後，朝野立委發言踴躍。民進黨立委洪申翰表示，氣候危機成敗未可知，修法只是起點，後續協力整合更重要；國民黨立委曾銘宗說，期盼台灣中小企業有更好競爭力。

立法院會今天三讀修正通過氣候變遷因應法，明定2050年淨零排放，增訂徵收碳費機制，並建立碳足跡核算標示。法案三讀通過後，不少參與審查、協商的朝野立委都爭相發表感言。

環團出身的洪申翰表示，氣候危機不只是環保問題，而是國家風險管理及戰略布局，需要提前因應風險並且承擔責任；這次修法建構下一個階段的氣候法制框架，包含2050淨零排放入法、氣候治理層級提升、明確跨部會權責、訂定公正轉型條款、新增碳費工具與調適目標等。

洪申翰表示，修法過後，如何執行計畫、參與協力、整合更為重要，2050年不是很遙遠的時間，時間反而非常緊迫；氣候危機這場硬仗的成敗，目前仍未可知，今天修法只是起點。

民進黨立委蘇巧慧表示，氣候變遷因應法修正代表國家對2050淨零碳排決心，以及政府在路徑中肩負角色；近年氣候變遷成為各國迫切議題，許多國家更成立氣候變遷部，她呼籲政府應儘速修訂環境部組織法，並成為氣候變遷因應法主責單位。

國民黨團總召曾銘宗發言指出，氣候變遷因應法攸關2300萬民眾居住環境以及全台162萬家企業競爭力，能夠三讀通過是重要里程碑；但是淨零排放目標明定2050年實在太久，國民黨團主張希望能制定短、中、長期目標，很遺憾這次沒能修正通過。

曾銘宗表示，希望氣候變遷因應法三讀通過後，各部會能落實執行，讓台灣中小企業有更好競爭力。

國民黨立委江啟臣表示，氣候變遷日益嚴峻，影響不分國界，各國努力提出各種減碳、減排措施，雖然台灣腳步有點慢，但總比不做來得好；修法通過後，主管機關應儘快盤點資源，並滾動檢討減碳作為，落實2050淨零排放目標。

環團出身的時代力量立委陳椒華表示，氣候變遷已不是環境議題，而是經濟與社會風險議題；因應國際碳關稅，這次修法對排放源課徵碳費，期待以價制量且積極減碳，部會權責明文入法後，未來不會再消極配合氣候政策。

台灣民眾黨立委吳欣盈表示，2050淨零碳排是國際共識，可惜這次修法僅有長期目標，沒設定短中期目標；但民眾黨團樂見氣候變遷因應法三讀通過，盼成為產業綠色轉型誘因。（編輯：張均懋）1120110