黨主席補選投票率不高 陳其邁：賴清德普獲黨員支持

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民進黨主席補選，高雄投票率僅10.21%，兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁（前中）16日下午到湖內區的月眉池慈濟宮參香並發放小紅包，接受媒體聯訪時表示，補選和同額競選的投票率會低一些，但得票率逾99%，顯示新任主席賴清德已普獲黨員支持。中央社記者蔡孟妤攝 112年1月16日

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）民進黨主席補選，高雄投票率僅10.21%，兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁今天說，補選和同額競選的投票率會低一些，但得票率逾99%，顯示新任主席賴清德已普獲黨員支持。

民進黨主席補選昨天投票，根據民進黨統計，投票率為17.59%，同額競選的賴清德得票數4萬1840票，得票率99.65%；在高雄部分，根據民進黨高雄市黨部統計，賴清德得票數5161票，投票率10.21%。

陳其邁今天下午到湖內區的月眉池慈濟宮參香並發放小紅包，接受媒體聯訪時被問到投票率偏低原因，陳其邁說，補選和同額競選因素，投票率會低一些，但這次得票率也逾99%，顯示新任黨主席賴清德普遍獲得黨員支持。

陳其邁說，希望新主席就任後加速推動黨務改革，同時面對即將到來的總統大選，可以順利產生代表民進黨的總統候選人，並繼續團結黨內，帶領民進黨前進。

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陳其邁表示，黨主席工作最重要的是要不斷實現民進黨的執政價值，自己代理黨主席的工作週三就會告一段落，感謝所有黨員共同以民主程序實踐黨的團結。

陳其邁今天下午到湖內、路竹、阿蓮、田寮等區多處廟宇參香及發放小紅包，他在月眉池慈濟宮接受聯訪時說，捷運路竹延伸線已加速趕工，希望藉由捷運興建，串聯台南、高雄科技走廊，同時湖內、路竹的都市計畫也在進行通盤檢討，盼加速當地各項建設發展。（編輯：陳仁華）1120116