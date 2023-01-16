賴清德：都更擴大國內產業發展 減少全球景氣衝擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北16日電）副總統賴清德今天說，政府運用財政手段，希望將景氣下滑衝擊降到最低，如果建築業、營建業能夠將都更做為非常重要的業務，他相信這對擴大國內產業發展，減少全球景氣對台灣經濟發展的衝擊，一定非常有效果。

賴副總統下午在總統府，接見第30屆建築金石獎得獎企業與地方政府獲獎單位代表。

賴副總統說，大家都意識到，全球景氣下滑，恐怕對台灣的經濟景氣也會有些影響，政府會持續做好一些措施，讓各行各業面對嚴峻的產業情況時，衝擊降到最低。

他說，全球景氣之所以下滑，主因是多年來執行貨幣寬鬆政策，加上疫情期間，全球各國、台灣也沒有例外，為了要紓困、為了要振興經濟，所以發行了許多貨幣，再加上俄烏戰爭衝擊，以致於通膨非常嚴重。

副總統說，為了解決通膨的問題，美國連續升息，當然就會對全球的景氣造成嚴重衝擊，不僅讓主要的經濟體經濟發展遲緩，開發中國家的貨幣成本提高，也造成全球景氣下滑。

賴副總統表示，在這種情況下，央行有特別向民眾報告一定會穩住貨幣，貨幣固然是市場供需在決定，但中央政府、特別是央行的責任 一定會穩定貨幣。

他說，政府會把金融貨幣的環境穩定，不至於對各行各業、特別是建築業產生衝擊。

副總統提到，稅金超收的新台幣4500億元，除了700億要歸地方政府外，3800億的部分政府採取種種措施，包括避免電價漲價、補助勞健保、穩定貨物稅、建立韌性經濟、發放全國民眾每人6000元現金等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴副總統說，政府運用財政的手段，希望將景氣的下滑衝擊降到最低，也要請大家幫忙，如果建築業、營建業能夠把都更做為非常重要的業務，這對擴大國內產業發展、減少全球景氣對台灣經濟發展的衝擊，一定非常有效果。

他說，政府相關部會都非常積極，不管是修改法律或是提出政策，就是希望跟大家共同合作，推動國內都更，特別是台灣老房子、舊房子有數百萬戶之多，對民眾的安全或生活品質，有重大負面影響，若有辦法推動都更，讓民眾居住水準提高、生活品質提高，這也符合建築金石獎主辦單位創立的宗旨。（編輯：蘇志宗）1120116