周玉蔻辣新聞談晶華緋聞案 NCC罰300萬

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（中央社記者張璦台北18日電）民視去年9月間播出「辣新聞152」節目，討論「晶華緋聞案」與蔣孝嚴家族爭議議題等，NCC今天認定違反事實查證原則致損害公共利益、妨害公序良俗，並在節目中公開特定人個人資料，7案總計處罰鍰新台幣300萬元。

「辣新聞152」節目主持人周玉蔻去年9月間在電視節目中指稱，當時的國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟。張淑娟9月26日到台北地方檢察署按鈴控告涉犯加重誹謗罪。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天第1050次委員會議審議民國111年第5、6、7、8、9次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，計有11件予以核處，分別為節目與廣告未區隔1件、妨害公序良俗4件、未落實事實查證致損害公共利益4件、妨害兒少身心健康2件。

在節目廣告化部分，NCC指出，非凡新聞台111年2月20日「新聞Talk show」節目，來賓在節目中的言論呈現特定公司商業訊息，已達促銷宣傳程度，致節目未能明顯辨認並與廣告未區隔，處罰鍰20萬元。

NCC表示，有關妨害公序良俗部分，寶島新聲廣播電台110年6月29日「新聞放鞭炮」節目，主持人周玉蔻於節目中使用殺、炸等威脅用語，除可能引發閱聽人恐懼，亦恐造成模仿效應致妨害公共秩序，處罰鍰9000元。

NCC指出，民視新聞台與民視台灣台111年9月20日至23日播出「辣新聞152」節目等7案，討論「晶華緋聞案」與「蔣孝嚴家族爭議」議題，違反事實查證原則致損害公共利益、妨害公序良俗，並於節目中公開特定人的個人資料，總計7案處罰鍰300萬元。

同時，NCC表示，民間全民電視股份有限公司（即民視）代表人王明玉，對於個人資料的利用，未善盡監督之責，依個人資料保護法第50條，處罰鍰20萬元。

此外，在妨害兒少身心健康部分，三立台灣台及三立戲劇台111年3月28日播出「一家團圓」節目案，NCC指出，節目雖標示「普遍級」，但內容反覆出現言語、肢體暴力、性侵未遂、羞辱凌虐及妨礙行動自由情節，且具體描述施虐手法，易造成兒少模仿或型塑兒少錯誤的價值觀，錯認可用暴力處理紛爭，妨害兒少身心健康及違反節目分級，兩頻道各處罰鍰60萬元。

NCC呼籲，NCC對於電視節目內容取材及編排均予以尊重，但業者仍應以閱聽眾收視權益為依歸，節目內容與廣告應明顯區隔，並維護兒少身心健康；另製播新聞談話性節目，也應落實事實查證及編審標準作業流程，並促進公共議題理性討論，共同建立優良的媒體環境。（編輯：潘羿菁） 1120118