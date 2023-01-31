林右昌上任前發千字文 揭民進黨敗選主因

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（中央社記者陳俊華台北31日電）內政部長林右昌今天說，疫情期間台灣總體經濟表現亮眼，但中小、微型企業損失慘重，也讓貧富差距變大、社會相對剝奪感變大，他認為這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

行政院今天上午舉行聯合交接典禮，由前基隆市長林右昌接任內政部長。

林右昌在上任前、凌晨1時30分在臉書發文表示，他將上任內政部長，此時此刻還是一介平民百姓，有關內政部政務工作的一些想法，正式上任後再完整報告。

林右昌說，當了8年市長就是傾聽老百姓、貼近民生，雖然卸任市長，但這一個月來最關心的事，還是中、小、微型企業行號的疫後振興問題。

疫情3年期間，林右昌表示，台灣國家總體經濟表現非常亮眼，屢創新高成就傲視全球，但總體經濟表現好，是因為航運與資通訊電子等進出口產業大幅成長，實際上周邊很多中、小、微型企業行號損失慘重，重傷、倒閉或歇停業的不計其數。

林右昌指出，當媒體大肆報導經濟成長率多少、某大企業賺多少錢、某公司年終獎金50個月優於去年40個月時，只會讓受創的中小企業主，更加無奈與氣憤，也讓因疫情而失業、被迫轉業的勞工產生更強烈的相對剝奪感；這不僅是經濟問題，也產生社會階層磨擦，衍生出社會問題。

林右昌表示，這些小企業主有很多都是民進黨長年支持者，這些年輕人很多也都投給總統蔡英文，但3年疫情讓貧富差距變大、讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大。「我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素」。

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林右昌說，政府不能讓受災的中小企業主，特別是內需與服務產業獨自面對問題與困境，要幫忙解決問題並創造希望；在疫情將全面解封、復甦時，盡力集中資源幫忙，讓他們能夠搭上經濟復甦列車，擺脫困境重新復業、振興。

林右昌表示，這個時機點很重要，也是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵，否則再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感；接下來就一起加油，努力解決人民的問題。（編輯：楊凱翔）1120131