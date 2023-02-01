布林肯5日訪北京 將與中國官員討論俄烏戰爭

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5至6日訪問北京時，將與中國官員討論俄羅斯對烏克蘭發動的入侵戰爭。

柯比告訴記者，時任美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪問台灣時，中國為示抗議，將一些議題的對話擱置，包括美中兩軍溝通和氣候變遷，布林肯將尋求「恢復」這些議題的對話，「和／或」為這些議題的對話「注入生氣」。

「我知道他期待能夠處理所有這些議題，當然我們可以預期烏克蘭戰爭是國務卿在那裏會提出的議題之一。」

布林肯20日出席芝加哥大學（University of Chicago）活動時表示，在他準備2月初前往北京訪問的同時，美國與中國的緊張關係已見緩和，但他也再次針對北京當局對台灣的意圖提出警告。

布林肯稱北京加大孤立台灣的力道，去年8月還在台灣附近舉行大規模軍事演習。

他說：「我想，過去幾年我們看到的是中國決定不再安於現狀。這個現狀奠定過去幾十年的穩定基礎，實際上就美中關係和應對艱難局勢來說也很成功。」

布林肯也提到台灣的半導體優勢對全球經濟至關重要。他說：「我們要告訴中國的是，他們說這是主權議題，我們的回應則是，這攸關美國和全球各國的利益。」

布林肯被問到美中緊張關係是否已趨緩和時回答：「我想是的，因為有對話和來往，就會有這種效果。」

布林肯說：「世界其他國家期望我們以負責任的態度處理美中關係。他們清楚我們的確會影響到他們。」

布林肯北京訪問行程是美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島會談後敲定。這是2018年10月以來首度有美國國務卿訪中。（譯者：陳政一）1120201