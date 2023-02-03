電梯頻故障惹議 立院：異常現象排除後再行開放

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（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院立委研究大樓電梯近日頻傳故障，甚至有人乘坐時宛如「大怒神」，從高樓層急降，引發助理們議論；立法院表示，有掌握異常情形，為安全起見，該電梯暫停使用，待異常現象排除修復後，再行開放。

立法院立委研究大樓（中興大樓）共有3部電梯，分別僅停雙數樓層、單數樓層，以及每一個樓層都停；這次出狀況的電梯為雙數樓層電梯，而且近期才換新，但多位助理表示，這幾天已發生多起異常情況，許多助理也在助理群組中示警，請大家不要搭乘。

然而，有助理表示，光是今天上午跟下午，雙數樓層電梯就出不少狀況，宛如大怒神般，例如有人在4樓搭電梯要去1樓，卻直接暴衝到12樓，接著電梯燈熄滅，雖然在場人員按緊急按鈕，電梯卻不聽使喚，直接往地下1樓奔去，讓人嚇到腿軟。

也有助理下午要從別的樓層到1樓，結果電梯儀表板顯示12樓，接著電梯出現異常晃動，等到電梯開門後，發現自己到了地下1樓。

對於這幾天的電梯異常情形，許多助理抱怨，難道真的要出事，立法院才會重視，而且如果今天乘坐的是外賓，立法院將顏面掃地，希望相關單位能重視。

立法院傍晚發布新聞稿指出，立法院立委研究大樓電梯今天上午，因電梯運轉程式訊號異常，造成電梯機台系統誤判，而執行電梯機台重置，即電梯機台停止並下降至最鄰近樓層後開啟電梯門且停止運作的現象。

立法院表示，經系統重置完成後，電梯機台即可重行恢復正常運作，對於搭乘者造成恐慌，深感抱歉。

立法院指出，相關異常情形，立法院全程掌握狀況緊急因應，並責由業務單位立即協同廠商，查明原因。為安全起見，暫停使用，並督促廠商立即查出自動重置原因及異常現象予以排除、修復後，再行開放使用。（編輯：蘇志宗）1120203