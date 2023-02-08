中央投入50億 與地方共同提升校園周邊交通安全

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（中央社記者陳俊華台北8日電）營建署今天說，行政院去年11月核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元經費，將與地方政府共同合作，改善校園周邊交通安全，降低道路事故發生風險，守護學童及用路人平安。

內政部營建署透過新聞稿指出，「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，由營建署匡列新台幣46.5億元、交通部公路總局3.5億元，並在民國111年11月28日、30及12月2日舉辦「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」北、中、南區提案原則說明會。

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營建署強調，這次計畫將以校園內、外周邊道路，作為改善重點，以提供學生安全舒適的步行及自行車通學路徑，落實以人為本的交通規劃理念。

營建署表示，這次計畫也會協助各縣市政府建立或改善碰撞構圖系統，將路口事故及事故圖資料進行數位分析，未來除可提供交通道路工程設施設置參考外，也能運用系統進行改善後的長期追蹤工作，運用科技力量來有效提升肇事診斷，與改善績效檢視的施政目標。（編輯：林興盟）1120208