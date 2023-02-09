去年捐血率近10年新高 蔡總統籲更多民眾加入

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總統蔡英文（右）9日上午在總統府接見「110年度績優捐血人代表」，向台灣血液基金會董事長侯勝茂（左3）等人致意。中央社記者鄭傑文攝 112年2月9日

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天說，去年台灣的國民捐血率達到8.08%，是近10年來最高，也是世界第一；她呼籲更多民眾一起捲起袖子，加入捐血的行列，一起支持醫療量能。

蔡總統上午在總統府接見「110年度績優捐血人代表」，總統府秘書長林佳龍也在座。蔡總統感謝他們長期透過捐血，幫助需要幫助的人，也鼓勵身邊的親朋好友，一起加入捐血行善行列。

總統提到，今天現場每一位，都有各自投入捐血的故事；有人捐血超過30年，有人不僅積極鼓勵朋友和周遭的人捐血，更是「熱血里長」，號召志工舉辦共餐食堂和成立愛心冰箱；蔡總統說，因為大家的努力，為社會創造許多「善的循環」，也帶來許多溫暖。

蔡總統說，去年台灣的國民捐血率達到8.08%，是近10年來最高，也是世界第一。這是全體熱心捐血人及夥伴共同努力的成果，尤其在疫情之下，這份成果更是不簡單。

蔡總統表示，優質、安全、穩定的血液供應，是醫療體系運作的重要後盾。她要呼籲更多民眾一起捲起袖子，加入捐血的行列，一起支持醫療量能。（編輯：黃國倫）1120209

總統蔡英文（後左）9日上午在總統府接見「110年度績優捐血人代表」表示，去年台灣的國民捐血率達到8.08%，是近10年來最高，也是世界第一，呼籲更多民眾一起加入捐血行列，支持醫療量能。中央社記者鄭傑文攝 112年2月9日