2024總統大選 謝國樑：國民黨要整合出團結團隊

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對於2024年總統大選，基隆市長謝國樑（中）14日在市務會議後記者會表示，大家要理解國民黨最後要整合出團結的團隊，團結都不一定能勝選，更何況如果四分五裂。中央社記者王朝鈺攝 112年2月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市長謝國樑今天在市務會議後記者會，被問到2024年總統大選看法時表示，大家要理解到國民黨最後要整合出團結的團隊，團結都不一定能勝選，更何況如果四分五裂。

記者詢問，對於2024年總統選舉，新北市長侯友宜遲未表態，媒體報導，傳出有立委打算啟動連署，要用徵召取代初選，另外，鴻海創辦人郭台銘有意重回國民黨，並表示在等國民黨的辦法出爐，外傳郭台銘和前立法院院長王金平下午將會面。

對此，謝國樑表示，國民黨在2020年的選舉，相信大家感受都非常深刻，他覺得現階段當務之急，應該已有人認知到就是要團結，有效地讓大家都能夠認同的機制，選出符合機制資格的候選人，帶領國民黨和所有非民進黨的陣營合作，打贏2024年的選戰。

謝國樑說，對於國民黨意見領袖、首長等見面聚會都要正面看待，不管如何，大家要理解到最後要整合出團結的團隊，團結都不一定能勝選，更何況是如果四分五裂，這點從民眾到縣市首長感受都很深刻，他也會持續關注局勢發展。

另外，內政部長林右昌昨天下午視察國家住都中心時說，民眾經濟因受疫情影響，在租金、房貸負擔產生壓力，短期方案盼減輕民眾負擔，包括每年新台幣300億元的租金補貼方案，以及將提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，並研擬建立「青年購屋積金支持機制」；待向行政院長陳建仁報告、定案後，再詳細說明。

對此，謝國樑表示，年輕人的薪水在沒有提升情況下，目前的房價的確是很大的負擔，林右昌開始推動買房、租金等補貼，他都正面看待，也希望林右昌在住宅政策的推動能更順利，替年輕人做更多事情。（編輯：李錫璋）1120214