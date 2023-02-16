陳建仁首度施政報告 談疫後條例、打造溫暖堅韌台灣

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（中央社記者郭建伸台北16日電）行政院長陳建仁明天將首度赴立法院提出施政報告。根據書面資料，陳建仁不僅感謝行政院前院長蘇貞昌任內穩固根基，也提及行政院已提出疫後特別條例草案，行政團隊將擴大照顧人民生活，打造溫暖堅韌的台灣。

立法院第10屆第7會期將於17日開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。陳建仁明天將首度赴立法院報告及備詢，而施政方針報告的書面資料已送抵立法院。

根據書面資料，陳建仁表示，總統蔡英文任命他擔任行政院長，讓他有機會回報國家栽培，為人民做事、為國家服務，深感責任重大。

陳建仁指出，感謝蘇貞昌在4年行政院長任期內，率領行政團隊成功防堵非洲豬瘟、守住百年大疫、度過歷史大旱，在面對美中貿易衝突、烏俄戰爭及國際政經情勢快速變遷的各種嚴峻挑戰下，讓台灣的經濟表現屢創佳績，也啟動或完成多項重大建設與福國利民措施，為國家發展奠下良好穩固根基。

陳建仁指出，新內閣將秉持蔡總統指示，在前三任行政院長建立的扎實基礎上，持續完成盤整各項防疫措施、總檢討社會照顧體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業等4大任務。

陳建仁指出，今年仍是充滿挑戰的一年，面對烏俄戰爭後續影響、全球通膨壓力、地緣政治風險、氣候變遷，及國際政經局勢變動，都須從各面向審慎因應。

陳建仁指出，政府也積極提出具體措施，希望加強照顧受疫情衝擊較嚴重的中小企業、小攤商、受薪階級、育兒家庭，特別是社會弱勢族群，讓更多有需要的人與產業，都能得到政府溫暖支持。

陳建仁指出，為與全民分享經濟成長果實、加速推動疫後復甦措施、促進產業升級轉型、維繫經濟成長動能，行政院已於1月12日提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。

陳建仁指出，行政團隊將加速展開強化台灣經濟、社會及環境韌性的全方位建設，擴大照顧人民生活，迎向未來挑戰，打造溫暖堅韌的台灣。（編輯：蘇志宗）1120216