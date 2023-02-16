宗教不動產暫行條例施行半年 逾1400筆提出申請

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（中央社記者陳俊華台北16日電）為解決宗教不動產借名登記問題，去年公布暫行條例後，內政部今天說，截至2月10日，已有269個團體申請審認1476筆不動產；因暫行條例申請期間只有2年，呼籲有需要的宗教團體儘早申請。

內政部透過新聞稿表示，去年公布「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」，明定宗教團體在條例施行前取得的不動產，因故以牧師、住持、教友、信徒等自然人名義登記者，在民國113年6月11日前，可提出所有權歸屬審認申請，以保障宗教團體不動產不會被任意處分。

內政部說，為保全宗教財產不淪為私人所有，暫行條例透過較簡便的行政程序，對無私權糾紛的宗教不動產進行權利歸屬審認，宗教團體只需在申請時，提供登記名義人同意及購買（受贈）不動產等相關證明文件，經民政主管機關審認後，就可由地政機關，針對可更名者辦理更名登記至宗教團體名下；如耕地等不能更名者，則協助辦理限制登記，以保障施行期間內不會被變賣。

內政部統計，截至2月10日止，已有269個團體申請審認1476筆不動產，也已有122筆完成更名登記或限制登記在宗教團體名下；暫行條例申請期間只有2年，呼籲有需要的宗教團體儘早提出申請。

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至於有關宗教團體因年代久遠，無法提供購買或受贈契約書、公證書等相關證明文件部分，內政部表示，宗教團體也可提出其他間接證明文件，像是當年決議購買或受贈不動產的相關會議紀錄、或是出資購買不動產的匯款收據、公帳存摺及支付貸款文件、或是暫行條例施行前所製作的載有不動產借名登記的交接清冊、會議手冊、宗教團體刊物等，作為宗教團體不動產審認佐證資料的參考。

內政部說，為讓宗教團體瞭解暫行條例規定內容，去年已分別辦理多場法律說明會、座談會等，並已印製宣導文宣；更多資訊可到內政部全國宗教資訊網查詢。（編輯：林興盟）1120216