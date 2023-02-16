出席行政院會 陳其邁：中央應擴大補貼南部電動巴士

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高雄市長陳其邁16日在行政院會中發言指出，高雄市支持「中央促進公共運輸使用方案」，但中南部公共運輸路網不像北部完善，方案上應考量南北在公共運輸發展的城鄉差距，建議中央應擴大對於南部電動巴士補助，補足現階段捷運路網的不足。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月16日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市長陳其邁今天出席行政院會發言表示，中央政策推行遇南北城鄉差距問題，公共運輸使用方案、租金補貼等政策應廣納南部現狀，擴大補貼南部電動巴士補助，補足交通路網。

陳其邁發言指出，高雄市支持「中央促進公共運輸使用方案」，但中南部公共運輸路網不像北部完善，方案上應考量南北在公共運輸發展的城鄉差距，建議中央應擴大對於南部電動巴士補助，補足現階段捷運路網的不足。

交通部推北北基桃、中彰投、南高屏等生活圈的通勤交通月票，北北基桃月票為新台幣1200元。陳其邁今天指出，因南部以機車通勤占大宗，票價上應參酌機車族通勤成本，現有1200元票價恐難吸引機車族改搭大眾運輸，應提出更有吸引力的方案。

陳其邁認為，推動交通平權同時也要兼顧財務紀律，地方和中央要開誠布公合作，針對運輸成本等要素來考量，讓全台通勤人口「可以受到同等的對待」。

今天行政院會也討論居住正義議題，陳其邁代表高雄感謝中央過去兩年對社宅的大力支持，也呼應台南市長黃偉哲所提「租金補貼應更具公平性」的看法。

陳其邁說，高雄幅員廣闊，光是三民區和旗山區的租金就有不小差異，中央的租金補貼價格應更精準。（編輯：陳仁華）1120216