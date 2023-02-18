換護照人潮塞爆領務局？外交部：推新制後已緩解

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）國民黨立委王鴻薇在臉書貼出照片指「換護照人潮擠爆外交部」，外交部今天公布2張「對照圖」，強調從15日實施「無須預審可直接抽號碼牌」新制後，排隊人龍已不復見。

王鴻薇昨天在臉書貼出領務局3樓大廳塞滿人潮的照片，表示目前換護照至少需排隊3小時以上。

外交部今天公布2張領務局1樓照片，一張是先前民眾需預審書表才能取得號碼牌時，大廳人潮洶湧的模樣，另一張是昨天上午10時的情況，照片中排隊人數不到10人。

外交部發布新聞稿指出，為紓緩大量排隊申辦護照人潮，領務局15日起取消原先預審書表後才能取得號碼牌的作法，改採可直接抽取號碼牌的新措施，實施3天後，已大幅加快申辦民眾領取號碼牌的速度，成效顯著。

外交部表示，民眾如果對書表填寫與申辦規定有疑問，仍可在領完號碼牌後，依領務局提供的檢查清單，核對所攜文件有無符合規定，或可自行到諮詢櫃檯詢問。此外，領務局也安排工作人員走動式服務，主動詢問民眾是否帶齊應備文件或需要協助，執行以來已大幅紓解排隊抽號人潮。

外交部表示，3樓的領務大廳人潮擁塞情況，是因領取號碼牌的民眾自行聚集在大廳等待所致，領務局呼籲，已領取號碼牌的民眾，可多利用「等待人數螢幕看板」掌握需等候時間，或可利用手機掃描QR Code，連結至領務局官網的「『申辦護照/領取護照』現場等待人數」網頁，等到接近所領號碼的100號以內，再到3樓領務大廳送件，以避免擁擠。

外交部表示，領務局自20日起將大幅增加網路預約名額至1500件，開放預約時間也從20個工作天延長至60個工作天，屆時完成預約的民眾，只要在預約時間到領務局報到並抽取號碼牌後依序遞件申請，這項措施應可以進一步紓緩大批排隊人潮。

外交部說，未來領務局也規劃將領照區域自3樓移至1樓，以擴大遞件大廳空間，提供民眾更寬敞、友善服務環境。（編輯：謝佳珍）1120218