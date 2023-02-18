陳宗彥疑涉性招待調查出爐 高檢署：無積極事證

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）前行政院發言人陳宗彥遭指涉性招待，請辭獲准。高檢署今天說明調查結果，認為當年南檢偵辦程序無違失，無積極事證認定陳宗彥涉貪污罪；媒體報導涉貪瀆部分，另分他字案調查。

全案起源於，民眾黨立委陳琬惠昨日指稱，陳宗彥任台南市政府新聞及國際關係處長時，曾多次接受酒店業者性招待，而陳宗彥涉及貪污治罪條例部分，偵辦進度不了了之。對此，陳宗彥召開記者會否認接受招待，不久後火速請辭獲准。

台灣高等檢察署書記官長林宏松對此表示，指派主任檢察官賴哲雄並偕同台南高分檢行政調查，且調取相關卷宗及簿冊，當年南檢圓股檢察官偵辦王姓業者妨害風化罪時，發覺陳宗彥等人涉嫌違反貪污罪，於民國103年4月14日簽分他案。

林宏松指出，此案由時任南檢檢察長的費玲玲於同年4月15日核章，以103年度他字第1852號案件偵辦，並無外界所指吃案，日前媒體報導與民代揭露的分案簽呈影本並不完整，導致社會誤解。

林宏松表示，分案後，原先承辦的圓股檢察官，以及因職務異動接手偵辦的義股檢察官，2人均持續採取偵查作為，包含依照規定調卷及相關資料，之後經年餘調查，尚乏積極事證足認陳宗彥等人有違反貪污罪犯行，並於104年8月31日簽結，同年9月2日費玲玲核章後，同年11月11日全案歸檔。

至於媒體報導所載未查明陳宗彥涉犯貪瀆罪部分，林宏松指出，已由南檢另分他字案調查，若查明無涉刑事不法但有行政瑕疵事證，待南檢移送政風單位處置。有關卷證裡附的南檢內部簽呈與監聽譯文外流，也由高檢署調卷了解。（編輯：戴光育）1120218