立院初審職務法庭案件改公開審理 落實司法透明

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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過法官法部分條文修正草案，將現行職務法庭審理案件均不公開的規定，改為應公開法庭行之，但有妨害善良風俗之虞等4種情形之一者，不在此限。本案不須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天併案審查司法院、行政院及朝野立委所提法官法部分條文修正草案。

現行法官法第57條條文規定，職務法庭審理案件均不公開。但職務法庭認有公開的必要，或經被移送或提起訴訟的法官請求公開時，不在此限。

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司法院表示，為落實司法透明，且參考民國109年7月17日施行的公務員懲戒法，已將公務員懲戒案件改以公開審理為原則，因此配合修正職務法庭審理案件應以公開為原則，並明定例外得不予公開的情形。

經在場立委及官員討論後達成共識，初審通過條文規定，職務法庭審理案件，應公開法庭行之，但如果有「妨害善良風俗之虞」、「所涉個案的處理程序依法律規定不公開」、「涉及法律規定應秘密的事項」、「當事人聲請不公開，法院經聽取他造當事人、辯護人、代理人或輔佐人的意見後予以許可」等4種情形之一者，不在此限。（編輯：蘇志宗）1120301