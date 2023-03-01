更多編輯台推薦新聞：
法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看
國際

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院初審職務法庭案件改公開審理 落實司法透明

2023/3/1 14:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過法官法部分條文修正草案，將現行職務法庭審理案件均不公開的規定，改為應公開法庭行之，但有妨害善良風俗之虞等4種情形之一者，不在此限。本案不須交由黨團協商。

立法院司法及法制委員會今天併案審查司法院、行政院及朝野立委所提法官法部分條文修正草案。

現行法官法第57條條文規定，職務法庭審理案件均不公開。但職務法庭認有公開的必要，或經被移送或提起訴訟的法官請求公開時，不在此限。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

司法院表示，為落實司法透明，且參考民國109年7月17日施行的公務員懲戒法，已將公務員懲戒案件改以公開審理為原則，因此配合修正職務法庭審理案件應以公開為原則，並明定例外得不予公開的情形。

經在場立委及官員討論後達成共識，初審通過條文規定，職務法庭審理案件，應公開法庭行之，但如果有「妨害善良風俗之虞」、「所涉個案的處理程序依法律規定不公開」、「涉及法律規定應秘密的事項」、「當事人聲請不公開，法院經聽取他造當事人、辯護人、代理人或輔佐人的意見後予以許可」等4種情形之一者，不在此限。（編輯：蘇志宗）1120301

#司法院
#行政院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族