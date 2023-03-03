打破行人地獄批評 營建署推提報機制公開票選路段

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（中央社記者賴于榛台北3日電）營建署今天表示，今年度全國市區道路養護與人行環境無障礙考評計畫即將展開，並首度推動「建議受評路段」的民眾提報機制，預計公開票選各縣市最須改善的前2個路段，優先勘查並輔導地方改善。

台灣交通遭批是「行人地獄」，營建署今天透過新聞稿指出，為督促各縣、市政府積極改善市區道路及人行無障礙環境，將展開今年度全國市區道路養護與人行環境無障礙考評計畫。

為擴大民眾參與道路考評，營建署這次首度推動「建議受評路段」的提報機制（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTXiLjjniBgHkDRUwHRnm6fxl32jDSZFeE703Z273LeUogCg/viewform）。

營建署官員受訪時對中央社記者表示，有聽到近日各界批評台灣是行人地獄的說法，但營建署本就一直努力透過各類考評與計畫補助等協助地方政府改善道路安全，這次納入民眾提報機制，除盼讓地方重視民眾真實心聲，營建署也會協助輔導改善。

提報機制自今天起至3月20日止開放民眾提報，並將於21至31日止進行公開票選。營建署指出，各縣市最高票的前2名，考評小組將進行實地勘查，同時也會輔導地方政府優先改善民眾關切的路段，達到落實市區道路環境改善的政策目標。

營建署表示，過去為使考評制度及結果能貼近民眾生活，直轄市部分本來就有秘密客探訪調查，透過實際到直轄市的受評街廓周邊針對居民及店家進行問卷調查並將相關意見提供給地方政府，作為道路改善措施的參考。

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營建署表示，今年度的市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，將分為「直轄市型」、「縣市型甲組」及「縣市型乙組」3個類組，就政策作為及實際作為評估市區道路養護與人行無障礙環境整合作為，同時也邀集地方政府、專家學者及身心障礙團體代表實地檢視與考評道路改善成效及是否符合不同族群的使用需求。

營建署說，此考評成績除作為補助地方辦理相關計畫經費參考外，也將函知各地方首長，以加強督促各直轄市及縣、市政府落實執行清查及改善工作，提升市區道路服務品質及提供用路人尊嚴、安全、舒適、無障礙的人行環境。（編輯：林興盟）1120303