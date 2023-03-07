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首頁 / 政治

恢復兩岸旅遊 邱太三：陸方應把政治因素去除

2023/3/7 10:42（3/7 11:11 更新）
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立法院會7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率陸委會主委邱太三（左）、國防部長邱國正（右）等部會首長列席備詢。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
立法院會7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率陸委會主委邱太三（左）、國防部長邱國正（右）等部會首長列席備詢。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
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（中央社記者林敬殷台北7日電）針對旅遊業者認為陸委會對兩岸恢復旅遊「已讀不回」，陸委會主委邱太三今天表示，陸方2019年7月31日宣布暫停大陸到台灣自由行，也說是政治因素，應該是對方要把政治因素去除。

邱太三說，特別是在上個月陸方開放20個國家和地區的出境旅遊，但是也沒有台灣。

行政院長陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢，邱太三在院會開始前，接受媒體訪問，針對何時恢復兩岸直航時表示，相關單位都持續開會，希望愈快有消息，再對外報告。

針對旅遊業者覺得陸委會對開放旅遊「已讀不回」，邱太三說，回顧一下，陸方在2019年7月31日開始，把大陸到台灣來的自由行停掉了，也說是政治的因素，「我想可能是對方應該要把政治的因素去除掉吧」。

至於中國國務院總理李克強重申堅定反獨促統一事，邱太三說，「四個堅持」是台灣最大共識，希望陸方審慎看待台灣人民的最大共識，才有助於兩岸交流。

中國文化和旅遊部網站2019年7月31日發布公告指，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」（編輯：翟思嘉）1120307

#邱太三
#陸委會
#台灣
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