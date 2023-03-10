兩岸恢復航點降總統訪美後座力？邱太三：聯想太敏感

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北10日電）陸委會宣布恢復兩岸10個定期航班航點，被外界解讀向陸方釋善意，媒體詢問此舉是否為減少總統蔡英文將訪美的後座力，陸委會主委邱太三今天回應，這個聯想太敏感了。

陸委會昨天公布「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點10日起開放，另規劃13個包機航點。

陳建仁上午率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告並備質詢。對於媒體詢問，向陸方釋出善意，是否是減少蔡總統將訪美的後座力？邱太三，這個聯想太敏感了。

邱太三表示，陸委會在規劃兩岸交流事項都持續在做推進，蔡總統和他在今年2月2日台商春節活動談話中，對於航點部分，就認為也不只有16個航點，陸委會的評估是全面性的，只要是國人的需求，都會做這樣的考量。

邱太三指出，蔡總統多次都講過，維護台海和平是兩岸共同的責任，蔡總統在多次的言論及發表的文告都有提到，只要是在民主對等、和平對話基礎上，政府都很樂意跟對岸展開各項交流跟協商。

至於現在是兩岸春暖花開的時候，邱太三說，每年都會有春暖，花要不要開，是要靠雙方來共同挹注。

對於媒體提到現在兩岸交流是否卡在大陸方面，邱太三說，他多次提到，希望大陸方面不要有過多的政治考量；回顧過去，每次總統大選的前一年，大陸方面的政治動作就會非常的多，他也多次呼籲對岸，就純健康有序的交流，相信絕對是兩岸人民都期待喜歡的。

媒體追問兩岸何時會開放交流，邱太三表示，蔡總統在他上任的時候，就預期說疫情能夠很快過去，中國在今年初才正式開始做政策的改變，很多管制和隔離措施才開始逐漸開放，雙方都很積極希望來做後續的推動。（編輯：趙蔚蘭）1120310