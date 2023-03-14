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總統：淨零轉型具高度挑戰性 政府會傾全力投入

2023/3/14 12:43
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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天表示，今年規劃透過疫後特別預算協助產業及中小企業升級轉型，推進生產型態的轉型與再造；淨零轉型是有高度挑戰性工作，政府會傾全力跨部會整合各界的量能一起投入。

總統蔡英文上午在總統府接見「第24屆國家建築金質獎及第19屆國家品牌玉山獎得獎代表」致詞時表示，恭喜大家從激烈的競爭中脫穎而出，國家競爭力企業發展協會舉辦建築金質獎及玉山獎約20多年歷史，不僅促進業界良性競爭，也為消費者做品質把關。

總統說，不論是在建築業打拚或是在產業界努力，大家所提供的產品服務與人民生活、國家的發展息息相關，特別是現在世界各國都在努力邁向2050淨零轉型，這是一項跨界、跨領域的大工程，過程中不論是建築界、產業界，都扮演重要的角色。

總統強調，這幾年都更、危老是台灣社會關切議題，政府持續修正建築及營建相關法規，也成立住都中心，目的就是要讓城市更永續，人民居住的環境更安全、更舒適。

她表示，去年內政部已經提出淨零建築路徑藍圖，提升節能減碳的新技術並且進一步提高改善建築的能源效率，中小企業是台灣經濟發展的火車頭，過去幾年來政府持續推動各項政策協助中小企業的升級。

她表示，今年規劃透過疫後特別預算，進一步協助產業及中小企業升級轉型，包括提供貸款與利息補貼，推進生產型態的轉型與再造，以達到智慧化、低碳化及模組化目的。

總統說，淨零轉型是有高度挑戰性工作，為了國家長遠進步，永續發展，一定要做也一定會做，政府會傾全力跨部會整合各界的量能一起投入，請繼續支持政府的各項政策，並且在未來的工作項目中，融入減碳、淨零的概念，一起提升台灣產業的競爭力，共同邁向永續台灣。（編輯：林淑媛）1120314

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