國防部：65K2步槍與帳目相符 並無遺失外流
2023/3/23 12:33
（中央社記者游凱翔台北23日電）媒體昨天報導，桃園警方查緝槍械發現疑似65K2軍用步槍、彈藥外流。國防部今天表示，初步清查國軍現有65K2步槍與帳目相符，並無遺失；彈藥部分，預計25日完成常備部隊清點、5月底前完成全軍清點。
媒體昨天報導，桃園警方日前查緝槍械，發現嫌犯家中疑似藏有國軍65K2步槍、大量軍方彈藥；國防部昨天通令各軍種全面清點械彈。
經一日清查後，國防部中午發布新聞稿表示，國軍現有65K2式步槍與帳目相符、並無遺失。
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但國防部也表示，針對全軍械、彈、爆材及其主要組成零件，依帳籍實施特別清點，嚴密械彈管理作業，預計25日完成常備部隊清點、5月31日前完成全軍（包括後備動員部隊等）清點。
國防部強調，國軍近年已建立嚴密械彈爆材管理機制，綿密定期、不定期清點等措施。對於疑似軍用械彈外流案，將全力配合調查、絕不隱瞞，若確屬國軍械彈則依法究辦，檢討相關違失責任，以匡正國軍後勤紀律。（編輯：翟思嘉）1120323
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