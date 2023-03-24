徐欣瑩宣布參選竹縣立委 爭取國民黨提名

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（中央社記者管瑞平新竹縣24日電）國民黨前立委徐欣瑩今天宣布爭取提名參選2024新竹縣立委選舉，她說，身為新竹女兒，面對COVID-19疫情後國際局勢、兩岸動盪及新竹快速變化，這次必定要挺身而出。

徐欣瑩從政經歷豐富，曾離開國民黨，去年經同舟計畫重返國民黨。今天上午11時許，她在臉書（Facebook）粉專發表聲明，爭取國民黨新竹縣立委第1選區（竹北等鄉鎮市）提名。

她表示，過去從議員到立委一步一腳印為新竹爭取各項建設資源、為鄉親發聲、選民服務達數萬件，這樣的累積讓她深入暸解地方需求及民眾期待。

徐欣瑩指出，新竹是台灣最純樸、最溫暖的城市，也是最科技、最國際的地方，她想為家鄉新竹帶來更多積極的變化，許多鄉親好友的期待及勸進，更是她下決心的重要關鍵。

她說，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後國際局勢、兩岸動盪及新竹快速變化，「身為新竹的女兒，這次必定要挺身而出」，希望能再次進入國會，為台灣永續成長及民眾穩定生活，盡一分心力。

新竹縣第1選區現任立委為國民黨籍林為洲。（編輯：戴光育）1120324