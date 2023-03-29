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郭台銘訪美抵首站華府 拜訪智庫低調不受訪

2023/3/29 06:41（3/29 06:46 更新）
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被外界認為有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘（左）訪問美國，28日上午抵達首站華府。他下午拜訪華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution），向現場媒體揮手致意。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年3月29日
被外界認為有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘（左）訪問美國，28日上午抵達首站華府。他下午拜訪華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution），向現場媒體揮手致意。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年3月29日
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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）鴻海創辦人郭台銘訪問美國，今天抵達首站華府，下午第一個行程為拜訪智庫。他手上拿著繡有中華民國及美國國旗的棒球帽現身，僅對鏡頭揮手致意，低調不接受訪問。

台灣總統大選選戰即將開打，被外界認為有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘27日晚間前往美國，展開為期12天的「科技經濟開拓之旅」，計劃走訪華府、波士頓、舊金山、洛杉磯等地。

郭台銘今天上午抵達首站華府，預計停留2天，第一個行程是拜訪華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）；根據郭台銘辦公室提供的規畫，他是與研究所資深研究員、外交政策研究主任歐漢倫（Michael O’Hanlon）進行閉門會談。

郭台銘抵達現場時，手持繡有中華民國及美國國旗的棒球帽，面對記者詢問此行是要向智庫傳達什麼訊息，低頭不回應，僅對鏡頭揮手致意。

結束智庫訪問後，郭台銘轉往馬里蘭大學工學院參訪，與校方簽署合作意向書（LOI）及合作備忘錄（MOU），晚間預計出席華府地區「玉山科技協會」舉行的爐邊談話。（編輯：陳政一）1120329

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