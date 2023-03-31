外籍丈夫議場旁聽 讚吳欣盈質詢表現堅定

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（中央社記者郭建伸台北31日電）台灣民眾黨立委吳欣盈的丈夫雷諾今天現身立法院議場，不僅全程現場旁聽，還向吳欣盈獻上擁抱，展現鶼鰈情深一面。雷諾表示，今天是第一次來立法院，感到印象深刻，並讚許吳欣盈質詢表現堅定且論調強勁。

立法院今天繼續進行施政總質詢，吳欣盈質詢時關注政府是否成立主權基金，不過此時議場二樓卻引起一陣騷動，原來是吳欣盈的外國籍丈夫雷諾（Renaud van der Elst）到現場旁聽。

吳欣盈質詢結束後步出議場遇見雷諾，兩人隨即深情擁抱，並且一同接受媒體訪問。

吳欣盈表示，今天是她產後復出的第一次院會質詢，剛好雷諾來台北探望家人，因此今天特別來立法院旁聽。

媒體詢問雷諾來立法院的感覺。雷諾表示，這是他第一次來立法院，令人印象深刻，先前有看過吳欣盈質詢的影片，認為吳欣盈表現很好。

吳欣盈去年11月4日因忘記拿簡報筆且心情緊張，院會質詢處女秀有些失誤，媒體詢問，是否覺得今天表現比上次質詢來得好。

雷諾表示，今天吳欣盈質詢表現堅定，並且論調強勁，質詢與上次大不相同。

吳欣盈表示，台灣在國際上需交更多朋友，不能被邊緣化，主權基金若能參考聖地牙哥原則模式，就能以會員身份參與運作，因此她在立法院會質詢主權基金，盼能藉此成為台灣的金盾，促使台灣與國際更緊密連結。（編輯：蘇龍麒）1120331