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駐巴西外交官墜樓遺孀寫信伸冤 外交部：將調查事證

2023/4/3 13:56（4/3 14:13 更新）
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（中央社記者游凱翔台北3日電）台灣駐巴西聖保羅辦事處王姓組長跳樓輕生，傳出跳樓原因牽扯高額官邸修繕費用，王姓組長遺孀近日更寫信給外交部長吳釗燮伸冤。外交部今天表示，對於相關指控將調查相關事證，並釐清原委。

台灣駐巴西聖保羅辦事處王姓組長日前跳樓輕生，媒體報導，傳出跳樓原因牽扯高額官邸修繕費用，遺孀寫信給吳釗燮伸冤。

外交部指出，對於王組長逝世的哀痛與不捨，對家屬的悲傷感同身受，承諾將持續對此不幸事件進行了解。

外交部強調，王組長3月10日上午在駐地寓所疑似輕生後，外交部立即全力協助王組長妻子在最短時間前往巴西處理後事。王組長妻子抵達後，駐處也尊重意願舉行宗教儀式處理後事。

針對王組長妻子在公開聲明中的相關指控，外交部將持續調查相關事證並釐清原委。（編輯：林淑媛）1120403

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#外交部長
#吳釗燮
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駐巴西聖保羅組長輕生 外交部表哀痛並協助家屬後事
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