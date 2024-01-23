低溫來襲 憲兵雪中執行高山站台營安演練

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（中央社記者游凱翔台北23日電）寒流來襲，全台多處高山下雪，而國軍官兵也把握此機會，於高山站台等重要設施進行營區安全防護演練，根據軍方披露畫面，憲兵全副武裝持T-91步槍在雪地演練，同時構築工事執行防護，藉此守護國安。

入冬後最強一波寒流發威，陽明山、太平山、拉拉山、思源埡口多處昨晚開始下霰、降雪，離島馬祖也難得出現雪景，不少民眾興奮上山追雪，不過，也有守護國家安全的國軍官兵，利用這難得的機會進行訓練。

青年日報在官方臉書粉絲團貼文表示，寒流來襲，多處高山開始下雪，官兵也在雪中一如既往地進行操練，秉持「國防無假期」的精神，堅守崗位、守護國家；根據圖片顯示，憲兵在雪地進行營區安全訓練，推測地點可能是在新竹樂山或台北嵩山雷達站。

嵩山雷達站位陽明山國家公園內，地理位置能俯瞰北海岸、大台北地區，但位處隱密處，車輛不易抵達，若遇極端氣候，僅能步行，部署的雷達，能監控北部海空域的中共機艦；樂山雷達站則位於新竹山區，設有美國雷神公司所製造的鋪路爪長程預警雷達，供遠程飛彈預警，在應對中共歷次對台軍演中，扮演功不可沒的角色。

另外，國軍在合歡山武嶺一帶也有全台唯一雪訓基地，訓期約每年11月至隔年3月，訓練項目包括滑雪、高山生存、高山搜救等科目。（編輯：翟思嘉）1130123