田中光接見亞總訪團 感謝為台灣拓展經貿外交

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）外交部次長田中光今天接見「亞洲台灣商會聯合總會」第31屆回國訪問團，感謝亞總凝聚亞洲地區台商力量，協助推動台灣加入CPTPP，為台灣拓展經貿外交，也是國民外交絕佳示範。

外交部透過新聞稿指出，田中光致詞表示，台灣自2016年起積極推動新南向政策，加強與東南亞、南亞國家深化雙向互惠的經貿合作及人才交流，並促進資源共享及區域鏈結，尤其近年各國強調供應鏈安全與韌性，印太國家不僅具人口紅利，且產業與台灣互補，並擁有廣大內需市場，是台灣重要合作對象。台灣未來將持續與印太地區國家深化合作，並期盼有更多合作機會。

田中光感謝「亞總」協助外交部編撰菲律賓與泰國的「台商經貿投資白皮書」，今年也完成「馬來西亞經貿投資白皮書」，增加推動與東南亞國家簽署或更新經濟合作及投資協議的動能。

田中光並感謝亞總持續協助擴大台灣國際參與，期盼亞總能繼續為台灣發聲，創造台灣早日加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的優秀條件。

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亞總總會長許玉林致詞時表示，亞總除去年增加「阿拉伯聯合大公國台灣商會」生力軍外，今年4月也將成立「印度台灣商會」，協助台商發掘擁有14億人口的印度市場商機；感謝各地駐外館處的協助，未來也將持續與外交部密切合作。

外交部表示，亞總目前由來自16個亞洲國家與地區共69個商會組成，成立以來即致力促進亞洲各國台商的合作及聯繫，提升台商國際地位。（編輯：謝佳珍）1130327