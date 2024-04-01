退撫基金前2月獲利396.30億元 收益率4.79%
2024/4/1 13:53
（中央社記者陳俊華台北1日電）公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，113年截至2月底，實際收益數新台幣396.30億元，收益率4.79%。若與1月底績效獲益113.41億元相較，2月單月獲利逾282.89億元
公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。
根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國113年截至2月29日的基金運用情形，整體基金收益數396.30億元，期間實際收益率4.79%。其中，自行經營的固定收益42.95億元，收益率1.44%，資本利得收益數111.57億元，收益率7.36%。
委託經營部分，收益數為241.78億元，期間收益率為6.40%。
退撫基金指出，113年度截至2月底止，台灣10年期公債平均殖利率為為0.20%、台灣加權股價指數上漲5.78%、MSCI全球指數上漲4.90%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌2.62%。（編輯：黃國倫）1130401
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