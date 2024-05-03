促檢討能源政策 藍：穩定供電、緩漲電價和國際接軌

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（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨立法院黨團今天呼籲，希望520即將上任的總統當選人賴清德和新的內閣團隊，能夠誠實面對目前台灣能源問題，進而提出新的能源政策，穩定國內供電、緩漲電價，並和國際接軌、順應世界潮流。

媒體日前報導，檢視民進黨政府過去8年減碳成效，不僅溫室氣體排放量不減反增，國際氣候變遷績效指數排名吊車尾，徵收碳費也一延再延，空有2050淨零口號。對此，環境部回應，台灣減碳具體成果已逐步展現，以二氧化碳排放密集度為例，相較於2005年，2022年已減少42.13%，未來將持續朝2050淨零邁進。

國民黨團今天於黨團記者室召開記者會，黨團首席副書記長林思銘，以及立委羅廷瑋、林沛祥、張智倫出席，質疑政府過去不切實際的非核家園政策，淨零碳排開倒車，呼籲面對世界將核電視為綠能的潮流，並盼520即將上任的新政府，能夠檢視目前錯誤的能源政策。

林思銘表示，檢視過去8年能源政策，政府為了推行非核能源政策，對台灣造成的影響，包括電力韌性不足、跳電、停電、斷電連環爆，以及台電虧損連連靠人民納稅錢貼補、電價上漲等，淨零碳排目標淪為口號。

林思銘質疑，民進黨政府口口聲聲宣示要淨零碳排，說要符合世界的能源發展趨勢，可是面對氣候變遷各國努力的排名卻愈來愈往後掉，人民對政府的能源政策沒有信心。

林思銘呼籲，520即將上任的新政府應誠實檢視能源政策，也應該看一看其他先進國家到底是如何因應淨零碳排的需求。

記者會上，羅廷瑋、林沛祥、張智倫等人也重申，希望520上任的新政府能夠提出新能源政策，好好面對目前台灣能源問題。林沛祥指出，期待新的內閣團隊，能源政策不要再重蹈覆轍。

另外，國民黨團書記長洪孟楷今天在立法院接受媒體聯訪時談及，七大工業國集團（G7）成員國部會首長4月30日達成共識，決定在2035年前逐步汰除燃煤電廠。洪孟楷提到，台灣的能源政策應該和國際接軌，台灣的火力發電占比高，跟不上全球淨零的腳步。

洪孟楷強調，國民黨團提電業法修正案，用意是希望政府能夠聽見人民的聲音，他呼籲政府趕快召集專家、學者、台電人士好好研究怎麼樣穩定供電，也讓民眾有便宜的電可以使用，並和國際接軌、順應世界潮流。（編輯：張若瑤）1130503