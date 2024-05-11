內政部加入全球隱私合作協議 跨境執法遏止個資侵害

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（中央社記者郭建伸台北11日電）為加強保障個資安全，內政部與16個隱私執法機關於3月加入「全球隱私執法合作協議」，未來可透過跨國司法管轄權管道與其他國際夥伴，共同推動跨境隱私執法合作，遏止不法個資侵害等犯罪行為。

內政部今天透過新聞稿表示，隨著全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，個資侵害事故經常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間的互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。

內政部指出，與國發會、外交部、教育部、法務部等16個隱私執法機關，在3月獲准加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement（簡稱Global CAPE）」，未來可透過跨國司法管轄權管道與其他國際夥伴，共同推動跨境隱私執法合作，遏止不法個資侵害等犯罪行為。

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內政部指出，目前加入Global CAPE包括美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄權，未來透過交流互動，將可強化彼此的隱私或個資保護的跨境執法、專業資訊等。

內政部指出，將持續與國際最新法制與實務動向接軌，進一步強化民眾資訊隱私權保障，活絡跨境數位貿易奠定穩固基礎，以促進台灣數位經濟蓬勃發展。（編輯：黃瑞弘）1130511